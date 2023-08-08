У США офіційно заявили про передачу Україні танків Abrams

Стало відомо, що в США було офіційно схвалено передачу Україні першої партії танків Abrams. Про це заявив начальник відділу постачання армії Сполучених Штатів Дуглас Буш.

«Перша партія танків Abrams, що поставляються США в Україну, була схвалена до відправки у вихідні 5 і 6 серпня. Танки мають прибути в Україну до початку осені», — заявив Буш телеканалу CNN.

«Танки готові. Тепер їм потрібно дістатися до Європи, а потім — до України, разом з усіма супровідними елементами. Я маю на увазі боєприпаси, запчастини, обладнання для заправки, пристосування для ремонту. Таким чином, йдеться не тільки про танки, а й про повний набір того, що до них додається. Це все ще в процесі», — додав Буш.

CNN уточнює, що йдеться про 31 танк Abrams. Ця техніка кілька місяців перебувала в ремонті і готувалася до відправки в Україну. Однак поки що не зрозуміло, чи відправить Пентагон одразу всю партію, чи розділить її на кілька поставок. Раніше видання Politico писало, що може йтися про 6−8 Abrams, які можуть опинитися на фронті в Україні вже у вересні.

Нагадаємо, наприкінці травня — на початку червня американські інструктори розпочали навчання військовослужбовців ЗСУ управлінню танками Abrams на полігоні Графенвер у Німеччині.

США переглянули терміни постачання своїх танків Україні. ЗСУ отримають старі моделі M1-A1 замість більш сучасної версії — моделі A2.

Раніше «ФАКТИ» викладали точку зору військового експерта Крістіана Меллінга з Німецької ради з міжнародних відносин: «Війна може бути завершена без вирішальної битви».

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