Хотіла змінити ім’я: Катерина Осадча здивувала зізнанням

Катерина Осадча, яка стала ведучою нового сезону «Голосу країни», здивувала несподіваним зізнанням. Виявляється, в дитинстві вона не дуже любила своє ім’я та хотіла, щоб її назвали Оксаною.

Як каже Катерина, навіть зараз її інколи прихильники так називають. Очевидно, поєднуючи прізвище та ім’я — Катерина Осадча. Нещодавно під час знімання у Варшаві її знову назвали Оксаною. Це і навіяло спогади про минуле.

«На зйомках в залі було багато українців. Напевно самі українці, що живуть у Варшаві. І ми виходили з павільйону, і хлопець мене покликав „Оксана“. І я вчергове згадала цю історію, і хочу з вами поділитися. Коли я була маленькою, я хотіла щоб мене з Каті переназвали в Оксану. І ось пройшло багато років і зараз напевно відсотків 40 людей, які мене кличуть, кличуть мене Оксаною. Ті, що мене не знають особисто. Тобто поєднують „Катя“ та „Осадча“ в „Оксана“. Тому бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися», — зізналася Катерина.

Нагадаємо, Осадча гостро реагує на проблеми та явища, які виникають у період війни. Вона емоційно звернулася до міжнародних організацій після підриву терористами Каховської ГЕС.

Також Катерина різко висловилася про закриті укриття у столиці.

Фото: instagram.com/kosadcha

134

Читайте нас у Facebook та Instagram