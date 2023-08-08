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Пралка буде як нова: як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток

19:28 8 серпня 2023
Пральна машина

Багато хто з українців знає, що пральну машинку потрібно регулярно чистити, позбуваючись сміття та усуваючи неприємні запахи в барабані пристрою.

В той же час всередині агрегату є компоненти, яких неможливо дістати руками, і вони також потребують чищення, пише cpykami.

Якщо ви повторите цю хитрість, ваша пралка буде сяяти так, ніби вона щойно була придбана. Потрібно лише 2 таблетки для посудомийної машинки.

Як почистити пральну машину

Покладіть дві таблетки для посудомийки у порожню пральну машину. Встановіть максимально високу температуру та режим віджимання, а також додайте додатковий цикл полоскання.

Цей процес видалить всі забруднення, що накопичилися всередині машини, які накопичились протягом багатьох років.

Рекомендується проводити таку чистку кожні пів року, щоб зберегти чистоту вашої помічниці.

А вже в чистенькій машині можна випробувати «бабусин» спосіб відбілювання білизни — за допомогою пекарських дріжджів.

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