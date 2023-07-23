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Ці засоби є у вас вдома: як почистити пральну машинку без побутової хімії

19:15 23 липня 2023
Машинне прання

Кожна господарка мріє, щоб у неї були в ідеальному стані не тільки унітаз, але і ванна, і, звичайно, пральна машина.

Крім того, не завжди досягти цієї мети можна тільки за допомогою дорогих, але іноді шкідливих засобів: цілком підійдуть більш натуральні і бюджетні варіанти, пише сайт для господинь.

«Достатньо відміряти їх однією чашкою і додати в машинку, щоб ваша пралка залишалася чистою і могла краще справлятися зі своїм головним завданням», — вважать автори статті.

Що ж це за диво-засоби?

Оцет 6% або 9%. Влийте в чашку, а потім у порожній барабан. Запустіть цикл прання та очищення барабана. Якщо такого режиму немає, то просто увімкніть будь-який, виставивши температуру щонайменше 60 градусів і щонайменше 1 години часу.

У такий же спосіб машинку можна почистити харчовою содою.

Або лимонною кислотою: 150 г порошку розведіть у 1 л води та відміряйте 1 чашку даного розчину.

Також машинку можна почистити та продезінфікувати перекисом водню 3%.

І звичайною сіллю.

Нагадаємо, раніше винахідливі господині поділилися секретом, що потрібно робити з машинкою, аби вона служила вам довгі роки

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