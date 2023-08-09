В Україні триває боротьба з викраденням автомобілів. Близько 800 транспортних засобів було викрадено в Україні за шість місяців 2023-го, що відповідає динаміці попередніх років. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Національної поліції.

Найвищий рівень автозлочинності — на Донеччині, Луганщині та у Запорізькій області. Цьогоріч найпопулярнішими марками автівок серед автовикрадачів є ВАЗ, Volkswagen та Mercedes.

«Найчастіше в Україні викрадають легкові та вантажні автомобілі, а також мотоцикли — на ці транспортні засоби припадає більше 12,2 тисяч угонів. Водночас найбільш „екзотичною“ категорією є тракторні причепи — у період з 2020 року їх було викрадено лише 34 одиниці», — йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішою маркою серед автовикрадачів протягом останніх трьох років є ВАЗ — 2,3 тис. автівок, або 16% від усієї кількості.

Серед моделей найчастіше від рук автовикрадачів страждали ВАЗ-2107, 21063 та 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat і Renault Duster.

Раніше «ФАКТИ» писали, як уберегти автомобіль від крадіжки.

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