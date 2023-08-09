До екснардепа Макеєнка прийшли з обшуком: у чому підозрюють колишнього «регіонала» (фото, відео)

Співробітники СБУ та ДБР, які нещодавно навідалися до нардепа Олександра Дубінського, проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання коштів.

Як зазначають в Службі безпеки, колишнього заступника очільника фракції нині забороненої Партії регіонів перевіряють на причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011−2014 років у розмірі більше ніж 63 млн грн.

Фото СБУ

У зв’язку з цим слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.

Фото СБУ

Кримінальне провадження розпочате за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

СБУ та ДБР не називають фігуранта. Втім, вже відомо, що це — Володимир Макеєнко.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці повідомили нардепу з «ОПЗЖ» Олександру Пономарьову підозру у державній зраді.

Фото СБУ

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