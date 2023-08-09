Що посадити на городі у серпні: шість овочів, які потішать вас урожаєм восени

В серпні українські садоводи, багато з яких дотримуються посівного календаря, починають думати про підготовку до закінчення сезону, але є декілька овочів, які ви все ще можете посадити в цей місяць в Україні, пише Ukr.Media.

Редис

Цей овоч відноситься до холодостійких і швидкорослих, йому потрібно від 20 до 30 днів, щоб повністю дозріти. Зазвичай редис садять весною, але він також може бути посіяний у кінці літа для осіннього врожаю. Серпень є відмінним часом для посіву редису, оскільки цей овоч віддає перевагу прохолоднішій погоді і може добре рости в осінні місяці. Важливо пам'ятати про належний догляд за редисом, включаючи достатнє поливання та вчасне видалення бур'янів, щоб забезпечити найкращі умови для його росту.

Редька

Редька теж любить прохолодну погоду, але має довший період вегетації, ніж редис — від 40 до 50 днів. Пізній посів редьки дозволяє уникнути стрілкування, яке відбувається при високих температурах. Серпневі посіви редьки забезпечують врожай у вересні-жовтні. Переконатися, що редька отримує достатню кількість сонячного світла і знаходиться в ґрунті з хорошим дренажем. Редька не вимагає особливого догляду і вирощується досить легко, що робить її привабливим вибором для пізніх літніх посівів.

Горох

Горох належить до холодостійких рослин, і його можна посіяти в різні періоди вегетації, включаючи весну та осінь. Щоб отримати врожай в пізній осені, горох слід посіяти в середині липня — на початку серпня. Горох вимагає добре обробленого ґрунту і регулярного поливу. Крім того, він краще росте при повному освітленні. У випадку, якщо ви вирішили посіяти горох у серпні, слід вибрати ранні сорти, які мають короткий період вегетації. Оскільки погода у вересні та жовтні може бути непередбачуваною, вибір культури для посіву у серпні має базуватися на власному досвіді та локальних кліматичних умовах.

Дайкон

Дайкон, або японська редька, теж відмінно росте в прохолодну погоду. Дайкону потрібно близько 50−60 днів для того, щоб дати врожай, тому посів у серпні забезпечить збір урожаю в жовтні або на початку листопада, залежно від сорту та погодних умов. Ця культура любить сонце і добре дренований ґрунт. Важливо забезпечити достатній простір між рослинами, оскільки дайкон може вирости досить великим. Добрива, зокрема компост або зрілий гній, також допоможуть покращити урожайність.

Буряк

Буряк, зокрема столовий буряк, можна посадити у серпні, але для отримання врожаю до кінця осені потрібно врахувати кілька факторів. Виберіть ранні або середньоранні сорти буряка, які мають короткий вегетаційний період (50−70 днів). Буряк є відносно холодостійкою культурою, але він потребує достатнього освітлення та регулярного поливу. Ці овочі вирощуються на родючому, глибоко обробленому ґрунті. Забезпечте добрий дренаж і нейтральний рівень pH. Це є загальні рекомендації, і вони можуть варіюватися залежно від конкретних умов в вашому регіоні. Завжди корисно консультуватися з місцевими садівниками або спеціалістами, щоб отримати найкращі поради для вашої конкретної ситуації.

Морква

Морква належить до холодостійких культур і є дворічною рослиною, що означає, що вона може виростити зелень в перший рік, а наступного року — насіння. Тому, якщо ви посадите моркву у серпні, вона може мати достатньо часу для росту перед настанням зими. Однак це також залежить від специфіки конкретного регіону. Якщо у вас м'яка зима і не очікується різкого спаду температур, тоді ви можете спробувати посадити моркву в кінці літа — на початку осені. Якщо у вас жорстка зима, то вам, можливо, доведеться використовувати теплицю або тунель для захисту рослин від морозу. Морква любить глибоко оброблений, родючий ґрунт, і потребує регулярного поливу для стабільного росту. Також слід врахувати, що сорти моркви з коротким вегетаційним періодом краще підходять для посіву в пізній період.

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