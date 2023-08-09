У Раді хочуть змінити правила виїзду за кордон підлітків 16−18 років: що пропонують

В Україні, багато жителів якої рятуються від війни за кордоном, у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9480 щодо захисту прав дітей під час тимчасового виїзду за межі країни. Таким чином парламентарі хочуть обмежити самостійний виїзд підлітків за кордон.

Так, згідно із законопроектом, підлітки віком від 16 до 18 року зможуть перетинати кордон:

- у супроводі одного з батьків та за згодою іншого;

- у супроводі довіреної особи;

- якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування — з дозволу органу опіки та піклування, який надаватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.

Особи, яким виповнилося 18 років, зможуть перетинати кордон самостійно, без супроводу батьків або уповноваженої особи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як змінилися правила перетину кордону з дітьми у 2023 році, а також про те, як повернути дитину з-за кордону одному з батьків.

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