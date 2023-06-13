Варто звернутися до Держприкордонслужби України: алгоритм, як повернути дитину з-за кордону одному з батьків

За офіційними даними ЮНІСЕФ понад 2 млн дітей виїхало за кордон з початку війни в Україні. У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України таке рішення для багатьох сімей було вимушене та приймалося в більшості випадків обома батьками. Однак, існують непоодинокі випадки, коли таке рішення приймав один із батьків дитини, як правило мати. На практиці часто зустрічаються ситуації, коли між подружжям або колишнім подружжям відсутнє нормальне спілкування і, відповідно, батько не володіє актуальною інформацією про місце перебування його дитини, в тому числі за кордоном. Що робити в такій ситуації та чи можливо повернути дитину з-за кордону на даний час — пояснює адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніше пояснювала, що потрібно знати про отримання аліментів та як їх виплачують безробітні.

«Порядок повернення дітей, яким ще не виповнилося 16 років, до держави постійного проживання, в разі їх незаконного вивезення або утримання одним із батьків регулюється Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 року, за умови, якщо країна, в яку виїхала дитина, є її учасницею. Якщо ж держава, в якій наразі перебуває дитина за кордоном, не є учасницею Конвенції, порядок повернення дитини вирішується за відповідним законодавством країни перебування дитини.

Проте на даний час реалізувати процес повернення дитини з-за кордону на підставі вищезазначеної Конвенції майже неможливо, оскільки у зв’язку з військовим станом чинне законодавство дозволяє виїзд дитини за кордон у супроводі одного із батьків без нотаріальної посвідченої згоди на це іншого з батьків, тому такий виїзд дитини буде вважатися законним.

Майже всі країни світу вважають, що повернення дітей в Україну наразі є небезпечним, оскільки на території України ведуться активні бойові дії. Дитина за кордоном починає звикати до середовища, в якому вона знаходиться: ходить до школи, вивчає мову, знаходить друзів, що у разі повернення на територію постійного місця проживання можливо призведе до негативних наслідків психоемоційного характеру.

Також одним із ключових моментів є те, що матері/батьку надається один рік з моменту незаконного вивезення дитини для подання заяви про повернення дитини на територію України, а зважаючи на те, що військовий стан в Україні триває вже більше року, такий строк в багатьох випадках пропущений".

Для того, щоб довідатися про місцеперебування дитини за кордоном та як налагодити відносини батька з дитиною, яка тимчасово проживає за межами України, адвокатка дала дієві поради.

«Варто звернутися до Державної прикордонної служби України та дізнатися інформацію чи перетинала дитина український кордон, якщо так, то коли, через який пункт пропуску, в супроводі кого та за якими документами.

В результаті отриманої інформації від Державної прикордонної служби України звернутися до дипломатичної або консульської установи України в країні, де перебуває дитина, для отримання інформації, чи перебуває дитина на консульському обліку та з’ясування точної адреси місцезнаходження дитини.



Звернутися до Міністерства юстиції України із заявою про сприяння повернення дитини в Україну та про забезпечення права на спілкування із нею.

І, на останок, найкращий та найдієвіший спосіб — це налагодження комунікації із матір’ю дитини, що буде відповідати найкращим чином інтересам дитини та надасть батьку можливість завжди володіти актуальною інформацією про місцезнаходження дитини, її життя та стан здоров’я".

Раніше «ФАКТИ» писали про перетин кордону з дітьми, як змінилися правила у 2023 році.

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