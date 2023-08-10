Пенсія із втрати годувальника дитині: в ПФУ пояснили важливий момент її призначення

У призначенні пенсії за втратою годувальника є не менше складних моментів, ніж при виплаті пенсії за інвалідністю.

Зокрема, українців цікавить, чи призначається цей вид пенсії непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які не були на його утриманні. Зазвичай йдеться про дітей чоловіка, який був позбавлений батьківських прав. Саме з таким питанням звернулась до Пенсійного фонду українка.

У відповіді у ПФУ зазначили, що згідно з пунктом 2 статті 166 Сімейного кодексу України, при позбавленні батьківських прав особа не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини, тобто сплати аліментів. У разі його смерті визнання безвісно відсутнім або офіційного оголошення померлим дитині призначається пенсія за втратою годувальника.

Обов’язковою умовою для призначення такої пенсії є придбання годувальником на день смерті необхідного страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за III групою інвалідності:

до досягнення особою 23 років включно — 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Нагадаємо, пенсія зі втрати годувальника призначається у розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, який розподіляється між ними рівними частинами; дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

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