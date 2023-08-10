Щасливчики жовтня: хто з пенсіонерів скоро почне отримувати до пенсії доплату в 300 грн

Надбавка до пенсії — невелика, але суттєва допомога людям, які іноді повинні рахувати кожну гривню у гаманці.

Про це нагадали у ПФУ.

Скоро число таких пенсіонерів зросте завдяки тому, що з 1 жовтня побільшає пенсіонерів, яким виповнилося від 70 до 75 років — їм вже два роки встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 гривень. Саме вони й стануть «щасливчиками» жовтня.

В той же час пенсіонерам, які досягнуть віку 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку.

При цьому право на доплату мають ті, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн (це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік).

Варто нагадати, що з 1 квітня 2020 року особам, які досягли віку 80 років, встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень, але внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень.

В той же час при індексації у березні 2023 року ця доплата не переглядалася та залишилася на колишньому рівні. Тобто пенсіонери, які досягли 80 років, за умови, що їхня пенсія нижче 10340, 35 грн, можуть отримувати додатково 570 гривень.



Крім того, компенсаційну доплату з жовтня 2021 року отримують і пенсіонери віком 75+, після індексації, яка була проведена у 2022 році, ця сума становить 456 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень.

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