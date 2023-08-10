Пенсії скоро почнуть відбирати: названо новий дедлайн, до якого потрібно пройти перевірку

Частина пенсіонерів ризикує залишитись без пенсії, якщо не зможе вчасно пройти необхідну перевірку.

Крім пенсіонерів-переселенців у зоні ризику опинилися і ті, хто наразі перебуває за кордоном, пише видання «На пенсії».

Новий термін, до якого потрібно пройти перевірку — кінець серпня, тобто, залишилося ще близько 15 днів. На щастя, поспішати повернутися на батьківщину в цей час не обов'язково — для ідентифікації можна скористатися сервісом «Дія. Підпис». Сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Пенсіонери можуть зайти до особистого електронного кабінету та скористатися «Дія. Підпис» для проходження ідентифікації.

Крім того, пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особи, відвідавши відповідну консульську установу у країні свого проживання. Консульська посадова особа засвідчить їхнє нинішнє місце проживання за кордоном.

Тим, хто не пройде перевірку, виплату припинять.

У рамках верифікації отримувачів державних виплат чиновники отримають таку інформацію:

про те, якими транспортними засобами володіє отримувач допомоги;

про документи, що надали для отримання допомоги;

про факт перетину кордону;

про доходи (від податкової);

про штрафи, які сплачував отримувач допомоги тощо.

Коли Мінфін виявляє будь-які нестикування, він надсилає цю інформацію тому відомству, яке призначило виплату, наприклад Мінсоцполітики. Потім відомство має самостійно провести повторну перевірку. Найбільше порушень серед субсидіантів. Та й помилку тут знайти простіше: найчастіше українці «забувають» зазначити повний склад сім'ї, не вказують великі покупки, «забувають» про спадщину тощо.

Боятись перевірки не варто тому, хто нічого не порушував. Достатньо правильно заповнити декларацію. Навіть якщо ви не декларуєте весь дохід — щонайменше не звертайтеся за соціальною допомогою у тому випадку, якщо ви маєте на неї право лише за рахунок приховування реальної зарплати.

Якщо ви отримуєте незаконну виплату, будь-якої миті вас можуть зобов'язати повернути її до бюджету. При цьому, крім «зайвої» суми, також доведеться повернути витрати на судовий збір. А це додатково ще кілька тисяч гривень.

Нагадаємо також, що вже від жовтня частина українських пенсіонерів почне отримувати доплату до пенсії у розмірі 300 гривень.

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