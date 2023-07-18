росія хоче обміняти зернову угоду на підключення до SWIFT

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він глибоко шкодує про рішення росії припинити дію Чорноморської ініціативи, що фактично забирає «рятівне коло» для сотень мільйонів людей у всьому світі, які страждають від голоду та стрімкого зростання цін на продовольство, повідомляє news.un.org.

Після тижнів переговорів 17 липня закінчився термін дії угоди, укладеної за посередництва ООН, яка сприяла експорту понад 30 мільйонів тонн українського зерна на світові ринки через три чорноморські порти.

«Сьогоднішнє рішення рф завдасть удару по людях, які потребують допомоги в усьому світі, — сказав пан Гутерріш, виступаючи перед журналістами в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. — Постраждають країни, що розвиваються».

Чорноморська ініціатива була узгоджена росією, Україною, Туреччиною та ООН у Стамбулі в липні минулого року разом з паралельною угодою між ООН та росією щодо експорту зерна та добрив з цієї країни. Своїм рішенням росія також відкликала гарантії безпеки для суден, що плавають у північно-західній частині Чорного моря.

«Зрештою участь у цих угодах — це вибір. Але у людей, які страждають у всьому світі, і у країн, що розвиваються, вибору немає, — сказав пан Гутерріш. — Зернова ініціатива та Меморандум про взаєморозуміння з росією є рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії у неспокійному світі. У той час, коли виробництво та доступність продовольства порушується через конфлікти, зміну клімату, ціни на енергоносії тощо, ці угоди допомогли знизити ціни на продовольство більш ніж на 23% з березня минулого року».

Пан Гутерріш повідомив, що він написав президенту путіну листа з новою пропозицією щодо збереження Чорноморської ініціативи. Широко цитуючи лист, він зазначив, що після підписання Меморандуму про взаєморозуміння і заходів, вжитих урядом, російська торгівля зерном досягла високих обсягів експорту, а ринки добрив стабілізувалися, і російський експорт наближається до повного відновлення.

У листі також окреслено дії ООН, спрямовані на сприяння торгівлі в умовах санкцій проти росії, такі як отримання ліцензій від США, Великої Британії та Європейського Союзу, а також надання роз'яснень і рекомендацій приватному сектору.

У листі Генерального секретаря також пояснюється, як ООН працювала над пошуком «спеціальних рішень» для банківського і приватного секторів, що включало створення «спеціального механізму платежів» для Російського сільськогосподарського банку поза міжнародною банківською мережею SWIFT. У листі зазначається, що доступ банку до SWIFT був ключовим фактором, який впливав на російське рішення.

Пан Гутерріш висловив глибоке розчарування тим, що його пропозиція залишилася без уваги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що президент Зеленський запропонував ООН та Туреччині обійтися без росії у зерновій програмі.

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