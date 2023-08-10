Отруїлися газами у підвалі з картоплею: під Львовом загинули четверо людей

На Львівщині, де нещодавно засудили до довічного ув'язнення коригувальника ударів рф по обласному центру, сталася неочікувана трагедія в селі Повітно.

Там четверо місцевих мешканців отруїлися невідомими речовинами у підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Прибувши до місця події рятувальники з'ясували, що люди зайшли в підвал, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

На жаль, реанімувати їх не вдалося.

Серед загиблих — жінка 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

«Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази», — наголошують рятувальники.

Остаточні причини ж загибелі людей встановить слідство.

Нагадаємо, у травні від отруєння невідомою речовиною загинули двоє дітей в Одесі.

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