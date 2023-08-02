Суд обрав запобіжний захід екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу

Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі колишнього народного депутата від фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича.

За рішенням суду екснардеп перебуватиме під вартою, повідомили у ДБР.

Про підозру у державній зраді Рабіновичу (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) було повідомлено 26 липня.

Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль, де нині переховується підозрюваний.

Згідно з матеріалами слідства, нардеп розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію, у численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Також зазначається, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, що у січні президент Зеленський позбавив Рабіновича і ще кількох членів забороненої ОПЗЖ громадянства України, а Верховна Рада відібрала у них депутатські мандати.

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