Імпорт Китаю з росії впав вперше з лютого 2021 року: що це означає

Китайський імпорт з росії у липні впав, що стало першим місячним зниженням з лютого 2021 року. Імпорт нафти та інших товарів продовжував зростати після початку конфлікту в Україні, про це свідчать дані китайської митниці.

Минулого місяця китайський імпорт з росії скоротився на 8% - до $ 9,2 млрд — порівняно з даними за попередній рік, на відміну від зростання на 15,7% в червні, згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних Головного митного управління.

Китай купує російську нафту, вугілля та деякі метали зі знижками. Минулого місяця загальний імпорт Китаю скоротився на 12,4% через послаблення внутрішнього попиту, що значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували падіння на 5,0%. Експорт до країни-терористки в липні збільшився на 52% - до $ 10,28 млрд, що значно повільніше, ніж зростання на 90,9%, зафіксоване в червні.

Хоча експорт Китаю в росію тримався відносно непогано (в інших країнах попит знизився), він становив невелику частку загального експорту — лише 3% у січні-липні. Обсяг двосторонньої торгівлі між двома країнами впав до $ 19,49 млрд у липні з червневих $ 20,83 млрд, що стало найвищим показником з початку війни в Україні.

Нагадаємо, 5−6 серпня в Саудівської Аравії, у Джидді, відбулися переговори щодо мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні. Представники понад 40 держав взяли у них участь, зокрема, європейських країн, США та Китаю, росію не запросили. На саміті стало очевидним посилення розбіжностей Пекіна з москвою щодо врегулювання повномасштабної війни рф проти України.

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