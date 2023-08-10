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«Всіх заздрісників і недоброзичливців поставила на місце»: Орбакайте показала світлини з відпочинку та похвалилась ідеальним пресом

22:00 11 серпня 2023
Христина Орбакайте

Старша донька Алли Пугачової, яка нещодавно вразила шанувальників, у свої 52 роки виглядає ідеально — чарівна посмішка, точені риси обличчя, розкішне світле волосся. Її фігурі точно можна позаздрити, адже у Христини немає жодного зайвого кілограма, і вона може дозволити собі носити будь-яке вбрання.

Це артистка ще раз довела, перебуваючи на відпочинку в Сен-Тропе. Орбакайте виклала яскраве фото з пляжу. На ньому вона засмагає на лежаку в зухвалому ліфі від купальника і різнокольорових пляжних штанах. Поруч її донька Клавдія та чоловік Михайло Земцов.

Прихильники оцінили стильний образ Орбакайте і не шкодують для неї компліментів.

«Христина розумничка! Характером пішла в маму! Перебуває в шикарній спортивній формі!!!», «Розумниця вміє все, Христиночка — ти супер, завжди знала, що ти свого доб'єшся, всіх заздрісників і недоброзичливців поставила на місце», «Ну неможливо, красуня і розумниця. І донечка сонячна. Щастя Вам!» — пишуть фоловери під світлинами співачки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що співачка влаштувала подорож європейськими містами разом з чоловіком Михайлом Земцовим, дочкою Клавдією та сином Дені.

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