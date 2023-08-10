Підживлення огірків молоком: жовте листя відразу зникає, а огірків наростає до ранку цілий мішок

Молоко — чудове добриво для городу та саду. Воно не тільки підживлює рослини, а й допомагає боротися зі шкідливими комахами і різними напастями.

Використовувати можна свіже і кисле молоко, або сироватку, пишуть автори одного з Telegram-каналів.



Ефективним таке добриво буде, тільки якщо регулярно та вчасно його використовувати. Одразу після висадки розсади у відкритий ґрунт потрібно внести молочне добриво. Один літр знежиреного молока потрібно розмішати у чотирьох літрах чистої води. Таким концентрованим розчином поливати огірки потрібно раз на два тижня.

Надалі ви можете готувати не такий концентрований розчин молочного добрива. В 10 літрах чистої води потрібно розчинити 1 літр знежиреного молока та додати 10 крапель звичайного аптечного йоду. Поливати огірки потрібно так само — один раз на два тижні.

Також ефективним для росту огірків може стати підживлення на основі яєць та картопляного крохмалу.

А ще потрібного ефекту на дачі чи городі можна досягти шляхом залучення помічників (але цей ефект поки що не зовсім вивчений).

Нагадаємо, раніше городннкам порадили приготувати для томатів та огірків диво-суміш зі сметани і… шурупів.

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