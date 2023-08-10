Шанс для Луніна: зірковий конкурент українця отримав тяжку травму та вилетів до кінця року

31-річний голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа, який влаштував шикарне весілля в Каннах, отримав тяжку травму на тренуванні.

Як повідомляє офіційний сайт мадридців, зірковий воротар, який визнавався найкращим у своєму амплуа на ЧС-2018 та загалом 2018 року, порвав хрестоподібні зв'язки, виконуючи одну з вправ, і найближчим часом буде прооперований. За прогнозами лікарів, бельгієць ризикує пропустити понад шість місяців, тобто більшу частину сезону, який стартує для мадридців вже найближчої суботи виїзним матчем проти «Атлетика» з Більбао.

Українець Андрій Лунін підтримав свого партнера та одночасно конкурента за місце у воротах «Реала». «Найкращі побажання Тібо Куртуа. Ти сильний, і ми всі з тобою», — написав наш співвітчизник під спільним фото із бельгійцем.

Травма Куртуа — шанс для Луніна заграти у стартовому складі. Але, схоже, наставник «вершкових» Карло Анчелотті не надто розраховує на українця. Керівництво мадридців уже готується вийти на трансферний ринок, щоб знайти заміну бельгійцю. Серед імовірних кандидатів — Кепа Аррісабалага з лондонського «Челсі», марокканець Яссін Буну («Севілья») та Давід де Хеа, який залишив у міжсезоння «Манчестер Юнайтед».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів Марсело завдав супернику однієї з найстрашніших травм у футболі та заплакав від шоку.

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