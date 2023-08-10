В одному з міст частині першокласників виплатять по 5 тисяч грн: як отримати допомогу

Діти загиблих бійців, які цього року йдуть до першого класу у Вінниці, можуть отримати грошову допомогу з міського бюджету.

Про це розповіли у Вінницькій міській раді.

Сума допомоги — 5 тисяч гривень на кожну дитину-першокласника.

Право на отримання допомоги мають члени Вінницької громади або ВПО, в яких один з членів сім’ї загинув на війні. Такі родини мають перебувати на обліку в департаменті соцполітики. Отримати кошти також можуть особи, які перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги.

Для отримання допомоги мати, батько чи опікун дитини має подати до управління соцзахисту за місцем реєстрації:

заяву на ім’я міського голови;

копію документа, що посвідчує особу — паспорт заявника або ID-картку та довідки про реєстрацію місяця проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника;

копію документа, що засвідчує взаємини дитини й заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування);

копію довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей);

копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік в департаменті соцполітики міськради (копія зазначеної довідки надається заявником на себе та на дитину (дітей);

копію довідки на дитину/дітей про користування пільгами, відповідно до ст. 15 ЗУ «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»;

довідку із закладу загальної середньої освіти про зарахування дитини на навчання до 1-го класу;

довідку про відкриття особового банківського рахунку заявника.

Копії всіх документів мають бути підтверджені оригіналами.

Заяву та документи слід подавати до:

управління соцзахисту населення (Лівобережне): вул. Замостянська, 7, тел.: 097 101 45 18, 093 190 83 93, (0432) 50 86 70, (0432) 50 86 77;

управління соцзахисту населення (Правобережне): пр-т. Космонавтів, 30, тел.: 097 101 58 40, 063 856 62 72, (0432) 50 83 88, (0432) 50 91 33.

Кінцевий термін подання — до 30 вересня 2023 року.

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Фото Національної поліції

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