Кабмін визначився з порядком доплат військовим: скільки отримуватимуть контрактники, строковики та курсанти

В Україні, де раніше Верховна Рада проголосувала за законопроект № 9342 щодо виплат військовим, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно. Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з військових може розраховувати на одноразову грошову допомогу.

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