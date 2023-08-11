Знайшли у кущах наступного дня: житомирські поліцейські потрапили у гучний скандал через підлітка, збитого автомобілем

На Житомирщині, де раніше некерований мікроавтобус смертельно травмував велосипедисток, розпочали службове розслідування щодо патрульних поліцейських, які під час огляду місця дорожної аварії у Коростишівській громаді не помітили травмованого 16-річного підлітка. Про це розповіла речниця ГУНП Вікторія Дубовик, інформує Суспільне.

За її словами, ДТП із травмованим підлітком трапилася 3 серпня на дорозі, сполученням Коростишів-Мамрин. Місце аварії оглядали відразу два екіпажі патрульних поліцейських. Перший екіпаж там був випадково, коли рухався повз у напрямку за іншим викликом. Другий прибув пізніше і теж не виявив на місці пригоди травмовану людину, яка лежала обабіч дороги. В обох випадках поліцейські патрульні бачили пошкоджену автівку, і в обох випадках водій та два його пасажири запевняли представників поліції, що потерпілих немає, а легковика із місця пригоди вони заберуть самостійно.

«Оскільки поліцейські, які були на місці події й одразу не помітили потерпілого, то наразі триває службове розслідування щодо них», — каже Вікторія Дубовик.

Про те, що на дорозі поблизу місця аварії був травмований підліток, поліції повідомили із лікарні, куди хлопця після виклику швидкої медичної допомоги доправили лікарі.

«Оскільки чоловік залишив місце події, відразу розпочався його розшук і встановлення його особи. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Поліцейські знайшли чоловіка за місцем проживання його батьків. Там же провели обшуки, де додатково знайшли та вилучили зброю. Чоловік наразі затриманий у порядку статті 208 КПК. 6 серпня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави», — говорить речниця поліції.

Травмованим підлітком виявився 16-річний Олексій Хоменко. Його батько Сергій Хоменко розповів, що його сина наступного після ДТП дня знайшли у кущах обабіч дороги. Син не повернувся додому звечора, тож, зранку його почала шукати дружина.

«Дружина за декілька сот метрів від нашого дому побачила патрульну поліцію. Поліцейські їй сказали, що тут збили людину. Дружина знову зателефонувала сину і почула, як поруч дзвонить телефон. Дружина знайшла телефон і зрозуміла, що то був наш син», — розповів Сергій Хоменко.

Зараз їхній син у тяжкому стані перебуває у реанімації лікарні Охматдит. До свідомості ще не приходив. Батько каже, що в хлопця тяжкі забої тіла, черепно-мозкова травма, дуже травмовані ноги. Йому декілька годин поспіль робили операцію на обох ногах.

За словами Сергія Хоменка, водій, який збив його сина, залишив місце пригоди, не надавши йому допомоги.

Як писали «ФАКТИ», раніше поліцейські встановили обставини сметрельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненському районі — винуватцем виявився співробітник правоохоронних органів.

Фото: Суспільне Житомир

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