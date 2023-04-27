На Житомирщині некерований мікроавтобус смертельно травмував велосипедисток (фото)

Чергова смертельна ДТП за участю велосипедистів сталася на Житомирщині.

Як повідомляють в ГУНП в Житомирській області, автопригода сталася селі. Веселівці Ушомирської громади.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes Sprintert, 36-річний житель Білокоровицької громади Коростенського району, не врахував дорожніх обставин та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, 50-річний водій якого повертав ліворуч. Надалі керманич буса здійснив наїзд на двох велосипедисток, що знаходились на узбіччі дороги», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Фото поліції

Обидві потерпілі — місцеві жительки, 1972 та 1998 років народження. Жінок госпіталізували. На жаль, того ж дня, у середу, 26 квітня, вони обидві від отриманих травм померли.

Фото поліції

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває встановлення усіх причин та обставин.

Нагадаємо, що днями на Одещині 16-річний підліток напідпитку сів за кермо батьківської автівки «ВАЗ-21099», з ним в салоні перебувало двоє друзів 17 та 16 років. Юнак врізався у вантажівку DAF. Його старший пасажир загинув, а молодший отримав травми.

Фото поліції Житомирщини

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