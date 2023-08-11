Мачо Макрон: з’явилися фото президента Франції на відпочинку

Еммануель Макрон вкотре викликав невдоволення і різку критику на свою адресу. Президент Франції вирушив у відпустку з дружиною і насолоджувався відпочинком на борту розкішної яхти біля мальовничих берегів острова Поркероль у той час, як країну, як і раніше, лихоманить через непопулярну пенсійну реформу. До невдач у внутрішній політиці додався військовий переворот у Нігері. Ця африканська країна традиційно входить до кола національних інтересів Франції.

Макрон розкритикував свої спецслужби, звинувативши їх у тому, що вони прогавили путч у Нігері. У відповідь глава французької зовнішньої розвідки заявив, що цей уряд проігнорував його попередження.

Потім президент наказав своїм міністрам проводити літню відпустку стримано на тлі зростання суспільного невдоволення.

У країні, яка дорожить святами і обурюється ідеєю працювати в неробочий час, міністри прагнуть продемонструвати свою відданість справі. Багато хто дав зрозуміти, що вони візьмуть із собою ноутбуки і що житимуть у друзів або родичів, а не бронюватимуть готелі або орендуватимуть житло, щоб скоротити бюджетні витрати.

Після всього цього задоволений Макрон вирушив із дружиною на Французьку Рив'єру. Фотографії президентського подружжя на відпочинку обурили французів.

Дорога яхта, ескапади на гідроциклах, плавання з аквалангом у блакитній синяві Середземного моря та інші атрибути розкоші різали око. А 45-річний Макрон немов навмисне демонстрував голий торс і приймав на палубі пози такого собі героя кінобойовиків. Джеймс Бонд нервово відпочиває осторонь.

Поки президент розсікав хвилі на гідроциклі, 70-річна перша леді милувалася ним, зручно розташувавшись на палубі. А потім Еммануель любовно посміхався своїй Бріжит і ніжно обіймав її ноги на носі яхти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що новий сплеск суспільного гніву викликало нещодавнє вбивство поліцейськими 17-річного підлітка в передмісті Парижа.

399

Читайте нас у Facebook та Instagram