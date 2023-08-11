Перші космічні туристи: хто побував на орбіті завдяки компанії британського мільярдера (відео)
Приватна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона, який побував у звільненому від російських окупантів Гостомелі, успішно доставила до кордону космосу групу космічних туристів і повернула їх на Землю. Трансляція польоту велася на YouTube-каналі компанії.
Тривалість польоту становила 45 хвилин. З космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико злетів двофюзеляжний літак-розгінник WhiteKnightTwo, який підняв на висоту 15 км пілотований космоліт SpaceShipTwo (VSS Unity). Потім відбулася відстиковка, і космоліт продовжив політ самостійно.
Він піднявся на висоту 88 км, де починається невагомість. Її і змогли відчути протягом кількох хвилин туристи та члени екіпажу.
На борту перебували шестеро людей: головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес, командир екіпажу Сі Джей Старкоу, пілот Келлі Латімер і три туристи — 80-річний британець Джон Гудвін, Кейша Шахафф та її дочка Анастейша Майєрс з Антигуа та Барбуди.
Компанія Бренсона заявляє про цей політ, багато разів використовуючи слово «перший». Справді, це перший чисто комерційний політ. 29 червня Virgin Galactic успішно підняла і потім повернула на Землю екіпаж із шести осіб, у якому були два пілоти, двоє службовців ВПС Італії, інженер Національної дослідницької ради Італії та співробітник. Вони встигли провести кілька експериментів у невагомості, тому експедиція мала науковий характер.
Тепер метою польоту вперше був виключно космічний туризм.
Майєрс та Шахафф стали першим в історії дуетом матері та дочки, які одночасно побували у космосі. Вони виграли це право у благодійній лотереї.
Джон Гудвін — перший із 800 осіб, які купили квитки у космос у Virgin Galactic. Британець став також першим олімпійцем, який здійснив космічну подорож. Він брав участь в Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Крім того, Джон став першою людиною в космосі, який страждає на хворобу Паркінсона.
Туристи задоволені пригодою. Задоволений і Річард Бренсон. Він виконав обіцянку, яку дав майже 20 років тому — доставити туристів у космос та дати їм можливість випробувати невагомість та побачити планету Земля з космічної висоти.
Нагадаємо, у травні цього року американська приватна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, відправила на орбіту чотирьох туристів. А у жовтні 2021-го у космосі побував 90-річний актор Вільям Шетнер, зірка знаменитого «Стартреку».99