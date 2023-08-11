Перші космічні туристи: хто побував на орбіті завдяки компанії британського мільярдера (відео)

Приватна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона, який побував у звільненому від російських окупантів Гостомелі, успішно доставила до кордону космосу групу космічних туристів і повернула їх на Землю. Трансляція польоту велася на YouTube-каналі компанії.

Тривалість польоту становила 45 хвилин. З космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико злетів двофюзеляжний літак-розгінник WhiteKnightTwo, який підняв на висоту 15 км пілотований космоліт SpaceShipTwo (VSS Unity). Потім відбулася відстиковка, і космоліт продовжив політ самостійно.

Пілотований космоліт SpaceShipTwo

Він піднявся на висоту 88 км, де починається невагомість. Її і змогли відчути протягом кількох хвилин туристи та члени екіпажу.

Літак-розгінник підняв космоліт на висоту 15 км, а далі той продовжив політ самостійно

На борту перебували шестеро людей: головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес, командир екіпажу Сі Джей Старкоу, пілот Келлі Латімер і три туристи — 80-річний британець Джон Гудвін, Кейша Шахафф та її дочка Анастейша Майєрс з Антигуа та Барбуди.

80-річний британець Джон Гудвін, Кейша Шахафф та її дочка Анастейша Майєрс

Компанія Бренсона заявляє про цей політ, багато разів використовуючи слово «перший». Справді, це перший чисто комерційний політ. 29 червня Virgin Galactic успішно підняла і потім повернула на Землю екіпаж із шести осіб, у якому були два пілоти, двоє службовців ВПС Італії, інженер Національної дослідницької ради Італії та співробітник. Вони встигли провести кілька експериментів у невагомості, тому експедиція мала науковий характер.

Тепер метою польоту вперше був виключно космічний туризм.

Майєрс та Шахафф стали першим в історії дуетом матері та дочки, які одночасно побували у космосі. Вони виграли це право у благодійній лотереї.

Джон Гудвін — перший із 800 осіб, які купили квитки у космос у Virgin Galactic. Британець став також першим олімпійцем, який здійснив космічну подорож. Він брав участь в Олімпіаді в Мюнхені 1972 року. Крім того, Джон став першою людиною в космосі, який страждає на хворобу Паркінсона.

Туристи задоволені пригодою. Задоволений і Річард Бренсон. Він виконав обіцянку, яку дав майже 20 років тому — доставити туристів у космос та дати їм можливість випробувати невагомість та побачити планету Земля з космічної висоти.

Нагадаємо, у травні цього року американська приватна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, відправила на орбіту чотирьох туристів. А у жовтні 2021-го у космосі побував 90-річний актор Вільям Шетнер, зірка знаменитого «Стартреку».

99

Читайте нас у Facebook та Instagram