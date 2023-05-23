На МКС відправили туристів на космічному кораблі SpaceX

Американська приватна компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, відправила на орбіту пілотований корабель Crew Dragon. Підкреслюється, що це суто комерційна місія. У космос полетіли чотири туристи.

Командиром корабля є колишня астронавтка NASA Пеггі Вілсон, яка увійшла в історію як перша жінка-командир експедиції МКС. Пілотом став підприємець Джон Шоффнер. До складу екіпажу також входять астронавти із Саудівської Аравії Райяна Барнаві та Алі аль-Карні.

Планується, що туристи проведуть на МКС вісім днів, протягом яких працюватимуть разом із членами постійної місії.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу 39 В Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Корабель успішно вивела на орбіту ракета-носій Falcon 9. Стикування з МКС відбулося 22 травня о 09:12 за часом Східного узбережжя США (16:12 за Києвом).

Нагадаємо, це вже другий комерційний політ на МКС у рамках програми американської компанії Axiom. Перша туристична Axiom-1 відбулася у квітні минулого року. Наприкінці 2023 року планується здійснити Axiom-3, у рамках якої екіпаж із чотирьох туристів проведе на МКС два тижні.

За даними американських ЗМІ, вартість туристичного вояжу для кожного члена місії становить 50 млн доларів. За угодою зі SpaceX польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom планується здійснювати два-три рази на рік.

Компанію Axiom створили 2016 року в Техасі колишній менеджер NASA Майкл Сафредіні та ірансько-американський підприємець Кам Гаффарян. Вони заявили, що бачать себе серйозними гравцями на «космічному ринку». NASA вже замовила їм розробку комерційного модуля для МКС.

Раніше «ФАКТИ» писали, що названо членів екіпажу, який полетить на Місяць.

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