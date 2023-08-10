«Я жінка»: Володимир Дантес шокував зізнанням

Скандал, який спровокував телеведучий Володимир Остапчук, щодо своїх висловлювань з приводу жіночого гоління, все ще не вщухає. Відомо, що на вислови Остапчука, Позитива та Буше вже відреагувало багато зірок, у тому числі і KRUТЬ. Всі вони обурені некоректними коментарями зірок на адресу жінок.

Своїм відношенням до цього поділився і колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав відео, на якому співає пісеньку, про те, що кожна жінка красива на десять із десяти балів.

Шанувальники підтримали думку Володимира, хоча були і ті, хто накинувся на самого співака з приводу його зовнішнього вигляду. Особливо вусів, які у нього з’явилися.

«От якби поголив вуса — теж був би 10/10», — написали в коментарях.

«Моє тіло моє діло», — відреагував Дантес.

Продовження коментарів з приводу його зовнішності спонукали Володимира, навіть, на несподівані зізнання.

«Для меня мужчина с усами… не 10/10», — писали шанувальники.

«Я жінка», — несподівано відповів Володимир, якому набридло все пояснювати.

Нагадаємо, багато хто з шанувальників підтримав Володимира після його тяжкого розлучення з Надею Дорофєєвою.

570

Читайте нас у Facebook та Instagram