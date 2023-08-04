Під час війни став міліонером: воєнкома з Южного після скандалу у мережі відправили на фронт

Після корупційного скандалу з одеським військкомом Борисовим, в Україні триває перевірка керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Військкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення. Правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у Facebook.

«Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні оборудки військовою службою», — йдеться у повідомленні.

Військкома Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, що «виконує завдання на передньому рубежі».

Також слідчі Державним бюро розслідування відкрили кримінальну справу через нібито незаконне збагачення Смирнова.

Раніше у мережі з'явилася інформація про військкома з Южного, який також є депутатом місцевої міськради від «Батьківщини». Повідомлялося, що Єгор Смирнов під час повномасштабної війни став «доларовим мільйонером».

За інформацією з соцмереж, у нього з'явилося кілька гектарів землі на березі Чорного моря, 500 кв. метрів комерційної нерухомості та парковка на 938 кв. метрів.

Також зазначається, що Смирнов уникав ротації на фронт разом з ще двома депутатами. Як відомо, трьох вищесказаних вже відправили на «передній край».

Як повідомляли «ФАКТИ», працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району Донецької області. Він разом зі спільником оформлював «липові» документи для виїзду чоловіків за кордон.

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