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Суспільство та люди

Вагітність розлученню більше не перешкода: Рада внесла зміни до Сімейного кодексу

16:05 11 серпня 2023
Вагітна

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт закону, що вносить зміни у Сімейний кодекс — вони стосуються розлучення.

Йдеться про законопроєкт № 5492, який пропонує врегулювання питання розлученя під час вагітності жінки, яка стала жертвою домашнього насильства. Наразі в такому випадку, а також тоді, коли дитині немає ще року, подружжю насамперед пропонують примирення.

Вказаний проєкт закону надасть можливість позиватися щодо розірвання шлюбу як протягом вагітності, так і одного року після народження дитини.

Заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що нинішній стан справ «суперечить усім базовим правам людини, Конвенції захисту прав людини, європейському законодавству»: «На жаль, дуже часто кривдник продовжує чинити моральне або фізичне насильство, а жінка не може отримати розлучення, бо наявна ця норма щодо „примирення“. Тому ми в ухваленому законопроєкті пропонуємо вилучити умову вагітності чи вік дитини до 1 року, якщо причиною розривання шлюбу зазначене домашнє насильство. Не можна нехтувати основоположними правами й добровільністю».

Раніше адвокатка Аліна Вдовцова пояснювала нюанси складення шлюбного договору.

Фото Pixabay

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