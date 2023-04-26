«Я не дам тобі розлучення»: юристи про міфи, пов’язані з розірванням шлюбу

Цей неприємний для подружжя процес оповитий міфами та легендами. Тож у Юридичному пораднику для ВПО розібрались із найпоширенішими стереотипами та спростували неправдиву інформацію, пов’язану с розірванням шлюбу.

«Я не дам тобі розлучення!» — це міф родом з кінофільмів. Відповідно до ст. 24 Сімейного кодексу шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Статтею 56 Сімейного кодексу регламентоване право кожного з подружжя припинити шлюбні стосунки. Так, підставою для припинення шлюбу є у тому числі його розірвання на підставі рішення суду за позовом одного з подружжя.

Не можна розлучитися під час вагітності й до року дитини — це частково правда. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом 1-го року після народження дитини, за винятком: коли один з подружжя вчинив протиправну дію, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини; якщо батьківство щодо зачатої/народженої дитини визнане іншою особою; якщо за рішенням суду відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини".

Те, що позовна заява про розірвання шлюбу не може бути подана адвокатом, — це міф. Верховний суд вказав, що адвокат може подавати позови в такій категорії справ.

«При поданні позову потрібно додавати лише оригінал свідоцтва про шлюб — міф, — пишуть юристи. — Залишення позовної заяви без руху з підстав ненадання оригіналу свідоцтва про шлюб є порушенням принципу верховенства права, права на справедливий суд, суперечить завданням цивільного судочинства.

У позовній заяві про розірвання шлюбу відразу потрібно вирішувати питання про визначення місця проживання дітей та про поділ майна подружжя — це міф. Законодавством не встановлено такої вимоги. Звісно, немає й заборони розглядати всі питання в межах одного провадження. Однак на практиці рекомендується все ж розділяти вимоги, задля того, щоб не затягувати розірвання шлюбу, бо, для прикладу, майновий спір між подружжям може тривати роки".

Щодо того, що суд встановлює строк на примирення і це може завадити розлученню, — то це неправда.

«Сімейний кодекс містить норму, яка говорить, що суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства, — розповідають юристи. — Своєю чергою, примирення подружжя здійснюється судом лише за умови, що це не суперечить моральним засадам суспільства.

Факт розірвання шлюбу підтверджується судовим рішенням — правда. У разі, якщо є потреба підтвердити факт державної реєстрації розірвання шлюбу, особа може звернутися за отриманням витягу з Державного реєстру актів цивільного стану про розлучення".

Раніше юрист чат-боту «Юридичний порадник для ВПО» благодійного фонду БФ «Право на захист» Олег Голєв розповідав, на який час українці можуть повернутись додому з Польщі.

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