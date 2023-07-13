Не можна передавати у власність одному з подружжя нерухоме майно: адвокатка про тонкощі шлюбного договору

В українських реаліях шлюбний договір є символом недовіри. Проте відсоток розлучень в Україні щороку становить близько 50% від усіх укладених шлюбів. І поділ майна стає головним «жахом наяву» усього процесу розлучення. При цьому шлюбні договори укладає лише близько 2% пар, розповідає адвокатка Аліна Вдовцова.

«Згідно з Сімейним кодексом України, шлюбний договір може передбачати будь-які умови, які не суперечать моральним засадам та законодавству України. Шлюбний договір регулює виключно майнові відносини між подружжям, а також майнові права та обов’язки подружжя як батьків (щодо дітей). Якщо шлюбний договір укладений не був, майно, набуте у шлюбі, при розлученні ділитиметься навпіл, не зважаючи на поважну причину, навіть якщо один з подружжя навчався, хворів чи доглядав за дитиною. При укладанні договору зверніть увагу на правовий режим майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу, на використання належного подружжю майна для забезпечення потреб дітей, на порядок користування житлом, на визначення права на утримання».

Проте за шлюбним договором не можна передавати у власність одному з подружжя нерухоме майно або інше майно, яке підлягає державній реєстрації, ставити одного з подружжя в надзвичайно невигідне матеріальне становище та зменшувати обсяг прав дитини.

«На відміну від договору про поділ майна подружжя, шлюбний договір не може змінювати власника, тобто шлюбний договір не є документом, що посвідчує право власності на майно (державна реєстрація права власності за шлюбним договором не може проводитись). Ним не можна регулювати особисті відносини чоловіка та дружини, особисті відносини між подружжям та дітьми. Особливу увагу необхідно звернути на поняття „надзвичайно невигідне матеріальне становище“, оскільки воно може відіграти доленосну роль. Його треба доводити, й раніше суди у більшості випадків не задовольняли позов. Нині практика змінилась. Адже коли за шлюбним договором все майно дістається лише одному з подружжя, це говорить про відсутність гармонійного балансу, на який такий договір і спрямований у підсумку», — розповіла Аліна Вдовцова.

Раніше адвокат Роман Сімутін пояснював, що робити, якщо подружжя розлучилося, але кредит оформлений на одного з них.

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