Кольорова сіль з трав і квітів: додайте до свого меню екзотики

У саду зараз буяють свіжі трави та квіти, про цілющі властивості яких нещодавно писали «ФАКТИ». Це гарний час для приготування смачної трав'яної солі. Трав'яна сіль дуже проста у приготуванні, і, залежно від вашого смаку, ви можете використовувати практично будь-які кухонні трави, пояснює фудблогерка Ольга Буравчук, яка раніше давала рецепт німецького печива у вигляді зірок зі спеціями.

«Можете використовувати як сушені, так і свіжі трави для приготування трав'яної солі. Я віддаю перевагу свіжим травам і сушу їх разом з сіллю, так що аромати трав чудово поєднуються з сіллю. Ви також можете змішати різні трави в одній солі, залежно від вашого смаку, або переробити трави окремо в різні види трав'яної солі. Для зеленої солі я обираю смачну зелену селеру. Селера надає типовий суповий смак, а сіль є дуже універсальною. Якщо хочете, можете додати петрушку або любисток. Для жовтої трав'яної солі я використовувала пелюстки соняшника. В принципі, ви можете використовувати будь-які їстівні жовті квіти, які вам подобаються. Головне — добре нарізати цілі квіткові голівки. Для аромату додаю трохи куркуми, яка надає солі нотку каррі».

У червоній трав'яній солі фудблогерка використовувала квіти троянд і мальви. Обидві рослини дають чудовий колір, а ніжний аромат троянд добре поєднується зі стравами східної або азіатської кухні.

«Свіжі трави добре вимити і подрібнити. Потім змішайте їх з хорошою морською або кам'яною сіллю. Я використовую приблизно рівні частини трав і солі. Тепер сушимо суміш у духовці при температурі близько 40 °C. Якщо температура занадто висока, випаровується гарний аромат трав.

Якщо ви не висушите трав'яну сіль, волога, що міститься в травах, зробить її грудками, і ви не зможете використовувати її належним чином. За бажанням ви можете висушити сіль без використання тепла, але це займе значно більше часу. Після сушіння трав'яну сіль подрібнюють у ступці. Готову трав'яну сіль можна красиво розфасувати в баночки або вживати відразу".

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