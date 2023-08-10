Рецепт від Людмили Борщ: хрусткі зелені помідори на зиму без стерилізації — просто знахідка на Різдво та Новий рік

Кожна господиня прагне чимось здивувати своїх гостей за новорічним столом. Але підготовку до цього варто починати вже зараз, косервуючи стиглі томати, огірки і баклажани «з душею», аби взимку смакувало якнайкраще.

Відома фудблогерка Людмила Борщ порадила подати до столу хрусткі зелені помідори, які не потребують стерилізації.

Попри свій вигляд, зелені помідори не відрізняються від дозрілих плодів за складом — у них стільки ж вітамінів та корисних для організму речовин. А на столі вони виглядають досить незвично.

Для приготування знадобляться власне помідори (бажано однакового середнього розміру і форми) з розрахунку 1,7 кг на 3-літрову банку.

120 грамів часника треба очистити і порізати на досить великі частинки.

Далі у помідорах робиться заглиблення біля плодоніжки — туди вкладається часник.

На дно стерилізованої банки слід покласти лавровий лист, листя смородини і горошинки перцю — духмяного і гострого.

Підготовлені таким чином помідори щільно вкладаються у банку і заливаються окропом на пів години. Потім окріп зливається і в банку заливається його чергова порція — вже на 15 хвилин. Банку щоразу треба вкривати ковдрою.

Після злиття останньої порції окропу в банку заливається розсіл, і її можна закатати.

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