Юлія Дмитренко з Полтавщини з власного досвіду знає, що таке надокучливі хвороби. Жінка вірить у силу цілющого зілля, тому рятується від різних хвороб чаями та настоянками з місцевих трав, завядки яким допомагає не лише своїм рідним, а й іншим людям, бути здоровими.

- Травами я займаюсь 5 років, ретельно вивчаючи інформацію про кожну. У цьому році розробила трав'яні чаї, спеції і трав'яні валики, які допомагають усувати психологічне навантаження у дитини, покращують сон, це прекрасна аромотерапія, усунення головного болю, масаж шийного хребця, — розповіла Юлія Дмитренко «ФАКТАМ» — Усі трави, якими набивається валик, чисті, гіпоалергенні, вони збираються за містом на луках, і мають дуже потужну дію, приємно пахнуть. На такому валику дуже гарно робити фізичні вправи, він легкий у користуванні і не потребує зайвого догляду, все що потрібно, це кожен раз після використання класти у поліетиленовий пакет, щоб зберегти аромат квітів і трав, якими він набитий. Серед моїх знайомих він знайшов свою прихильність, і люди лишились задоволені, відпочиваючи на цілющому валику.

— Як правильно сушити трави та готувати настій трав?

- Робіть це в тіні, в провітрюваному приміщенні, краще всього на горищі. Якщо трава висохне на сонці, вона віддасть ту Божу енергію, яку взяла. Висушені трави подрібнити руками.

Не можна зберігати траву в поліетиленових пакетах, вона задихається і втрачає половину своїх властивостей. Можна зберігати в паперових пакетах, полотняних мішечках, скляних банках. Трави зберігаються один рік, максимум два роки.

Для приготування лікарського настою взяти 1 столову ложки трав, всипати у фарфоровий або емальований чайник і залити 0,5 л киплячої води. Накрити кришкою або рушником, і дати настоятися 60 хвилин. Пити три рази на день за 30 хвилин до їжі. Курс лікування — один місяць. Пити одні і ті ж трави треба місяць обов’язково.

Трави лікують, але повільно, непомітно, лагідно. Якщо б людина відразу вилікувався, їй це було б, може, і не на користь. Господь нам ось так каже: проявіть старанність, терпіння. Щоб не було звикання, через місяць лікування травами п’ять, сім днів відпочиньте і потім пийте ще. Запущену хворобу треба лікувати три-п'ять місяців. Якщо використовувати термос для заварювання трав, краще брати скляний.

— Коли краще збирати трави?

- Трави, як і люди: вночі вони сплять. Вранці прокидаються, росою вмиваються і беруть Божу енергію. Людина цвіте від 18 до 45 років, народжує дітей, творить. Так і трави: коли вони цвітуть, вони найсильніші. Тому їх збирають, коли вони цвітуть. А коли вони відцвіли, вони віддали всю силу в насіння. Трави краще збирати з молитвою в ясний сонячний день після роси до двох-трьох годин дня.

— Чи готуєте ви чаї з гілочок кущів, дерев?

- Гілочки вишні — справжня лікувальна бомба для здоров’я. При комплексному лікуванні захворювань печінки — гепатиту і дискінезії жовчовивідних шляхів, гепатохолециститах і хвороби Боткіна, жовчнокам’яної хвороби — бажано використовувати плодоніжки і листя вишні.

Найкраще збирати те листя і плодоніжки, які самі опали після цвітіння, помити їх і висушити, щоб залишити на зиму; можна використовувати і свіжу сировину. Заварювати слід як простий чай — і пити протягом дня. А якщо цукровий діабет супроводжується захворюваннями печінки, то подібне пиття просто необхідно.

2 столові ложки дрібно нарізаних гілочок і молодих корінців з вечора залити в термосі 1−2 склянками окропу. На ранок процідити, краще протягом дня зберігати настій в термосі. Пити по 1/3 склянки 3−4 рази на день за 20 хвилин перед прийомом їжі. Курс лікування близько двох-трьох місяців.

Відвар з плодоніжок вишні рекомендується при лікуванні суглобів. Крім того, це відмінний сечогінний засіб. Відваром можна натирати суглоби, а також приймати його всередину. Для цього вам знадобиться невелика кількість плодоніжок. Помийте їх, покладіть в каструлю, залийте водою так, щоб вони були трохи прикриті, і поставте на вогонь. Як вода закипить, вогонь збавте і через 10 хвилин можете вимикати.

— А щоб могли порадити від застуди?

- Настоянку алтейного кореня.

Для приготування цього препарату знадобиться горілка (спирт 40% міцності) і свіжий корінь алтею, який необхідно брати з розрахунку 20 г на півлітра рідини. Сировину залити горілкою і настояти 2 тижні в темному місці при кімнатній температурі, а по закінченні процесу профільтрувати і перелити в пляшку з темного скла. Приймати настоянку при лікуванні запальних процесів дихальних шляхів, зокрема трахеїтів та бронхітів. Препарат, як правило, призначають у дозі від 20 крапель 3 — 4 рази на день.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь травника Андрія Форсюка про користь чорниці та як її заготовлювати.

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