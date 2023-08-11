Агресивний алабай убив свою господиню, яка збиралася його погодувати

Періодично трапляють трагічні випадки, коли люди гинуть від зубів власних домашніх улюбленців, як це було, наприклад, з колишнім футболістом збірної Замбії Філемоном Мулалою, якого вбили собаки. Схожий випадок трапився на Одещині — у селі Табаки Болградського району пес загриз жінку.

Як повідомляють в ГУНП в Одеській області, 39-річна жінка приїхала з міста на дачу нагодувати своїх собак. Усіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Як тільки вона зайшла у двір, собака кинувся на неї.

Поліцейські, які прибули за викликом, були вимушені застосувати табельну зброю та знешкодити тварину, щоб дістатися до потерпілої.

Та, на жаль, жінка померлана місці ще до приїзду допомоги, яку викликали сусіди.

За фактом загибелі жінки слідчими розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

Нагадаэмо, що у селі Михайлівка-Рубежівка під Києвом собаки напали на жінку та її дитину. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо.

Ілюстративне фото Pixabay

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