Головний тренер «Реала» вразив висловлюванням про Луніна після страшної травми Куртуа

Серйозна травма Тібо Куртуа відчиняє двері для українця Андрія Луніна до основного складу «Реалу». Незважаючи на те, що останнім часом ходили чутки про недовіру тренерського штабу «вершкових» до нашого співвітчизника та бажання Андрія покинути мадридців заради отримання ігрової практики, зараз для нього вимальовуються райдужні перспективи.

«Такі речі зазвичай трапляються у футболі, — зазначив наставник «Реала» Карло Анчелотті перед стартовим матчем нового сезону в чемпіонаті Іспанії проти «Атлетика». — Тепер залишається сподіватися, що Куртуа швидко відновиться… і повністю довіритися Луніну, який є чудовим воротарем. Він добре проявив себе на передсезонному зборі. Ми повністю йому довіряємо. Він — талант, зараз йому не вистачає досвіду, який здобувається день у день.

Ми маємо час до 31 серпня (до закриття трансферного вікна в Європі. — Авт.). Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Але зараз довіра Луніну — тотальна".

Зазначимо, що Лунін перейшов до «Реалу» в 2018 році. Виступав в оренді за «Леганес», «Вальядолід» та «Ов'єдо», за «вершкових» провів у всіх турнірах 17 матчів. Черговий поєдинок у складі 35-разових чемпіонів Іспанії та 14-разових володарів Кубка чемпіонів наш співвітчизник проведе вже сьогодні, 12 серпня, на виїзді в Більбао.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Лунін у свій день народження став із «Реалом» клубним чемпіоном світу.

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