Лунін допоміг «Реалу» здобути вольову перемогу у «перестрілці» з колишнім клубом Шевченка: відеоогляд матчу

Воротар збірної України Андрій Лунін, який у свій день народження став з «Реалом» клубним чемпіоном світу, допоміг команді Карло Анчелотті відсвяткувати успіх у першому спарингу під час турне США.

Королівський клуб з українцем у складі, програючи в Пасадені колишньому клубу Андрія Шевченка — 0:2 (Томорі відзначився на 25-й хвилині, а Ромеро — на 42-й), після перерви зміг не лише зрівняти рахунок («дубль» Вальверде на 57-й та 59-й хвилинах), але й завдяки голу Вінісіуса на 84-й хвилині вирвав перемогу — 3:2.

Додамо, що у наступному контрольному поєдинку за океаном «Реал» 27 липня зіграє проти іменитого «Манчестер Юнайтед».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що конкурент Луніна Тібо Куртуа влаштував шикарне весілля в Каннах.

Фото ФК «Реал»

88

Читайте нас у Facebook та Instagram