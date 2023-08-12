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Події

Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, багато поранених

11:17 12 серпня 2023
Нерозірвана авіабомба

Російські окупанти зранку вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, внаслідок удару також було поранено 12 людей, серед яких 4 працівників поліції. Наразі лікарі борються за життя поранених, серед яких декілька в важкому стані.

«Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого», — додав Клименко.

Як відомо, частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території, особливо активізувавши обстріли цивільного сектора Запоріжжя.

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