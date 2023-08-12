Експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе впевнений — прорив української армії все ще можливий. На його думку, Україна свідомо поки що не використовує багато ресурсів, тому що спочатку треба розібратися з величезними мінними полями та боротися з російською артилерією. Про це він заявив в інтерв’ю виданню t-online.

«Це правда, що наступ йде повільно, але він просувається вперед. Я не впевнений, чи ставить перед собою Київ мету прорватися до Чорного моря, чи не йдеться більше про те, щоб зруйнувати російську військову логістику, — розмірковує Ніко Ланґе. — Україна справедливо тримає всіх у невіданні щодо того, що вона насправді задумала.

Зараз Україна змінила свою тактику: замість того, щоб використовувати важкі бригади для прориву, вона тепер покладається на артилерію і просування невеликих піхотних груп. Українська армія вже успішно застосовувала цю тактику минулого року під час херсонського контрнаступу: спочатку вона атакувала російські шляхи постачання й відступу і таким чином поступово витіснила росіян з Херсона. Це зайняло місяці, але врешті-решт увінчалося успіхом. Зараз ми знову спостерігаємо подібну ситуацію: українські атаки на залізничні лінії та мости спрямовані на те, щоб перерізати російські шляхи постачання. Якщо російська логістика буде серйозно пошкоджена, ми знову побачимо значні успіхи українців. Просто це займає більше часу, ніж будь-хто сподівався".

На думку експерта, щодо постачання зброї Захід, безумовно, занадто довго тягнув час:

«Ми повинні були набагато раніше поставити в Україну бойові танки й БМП. У російської армії було достатньо часу, щоб розширити свою оборону і встановити майже нескінченну кількість мін. Керовані мінні поля — це гігантська військова проблема, для якої Київ наразі не має адекватних рішень. Експерти ще до наступу публічно підозрювали, що Україна спробує завдати удару на окупованому півдні України, щоб перерізати сухопутний міст до Криму. До цього були готові й росіяни. Чи варто було їм більше покладатися на несподіванку, чи це взагалі було неможливо? Було надзвичайно складно створити моменти несподіванки.

Тривалий час початку наступу і відкрита місцевість робили це майже неможливим. Нікому не було зрозуміло, що Україна наступала саме там, де була найсильніша російська оборона. Я не знаю, але, можливо, в цьому і був задум: завдати удару безпосередньо по центру тяжіння російських укріплень. Український Генеральний штаб мав на це свої причини. Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними з натяками на стратегію і тактику. Саме тому, що жодна західна армія не має досвіду ведення такої війни. Ми повинні скоріше зосередитися на тому, як ми можемо підтримати Україну в довгостроковій перспективі".

Також Ніко Ланґе заявив ЗМІ, що німецький уряд повинен нарешті призначити уповноваженого, який би займався виключно підтримкою України:

«Ми переживаємо найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, і це не просто одна з багатьох подій. Для нас, у Німеччині, зупинити час означає спочатку зробити літню перерву, а потім повернутися до складних питань. Для України, на жаль, це означає ще більше людей без рук чи ніг або вбитих».

Раніше експерт з питань безпеки Крістіан Меллінг пояснив, чому, на його думку, війна в Україні вступає в нову фазу.

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