На трасі Київ — Чоп, де раніше у ДТП загинули дві людини, сталася чергова смертельна автотроща — на Львівщині загинули три особи, двоє з яких — діти.

Як повідомляють у поліції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні близько 19.40 біля села Розвадів Стрийського району. Так зіткнулися автомобіль Volkswagen Touran, яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, та вантажівка Renault під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя.

Фото поліції

Водійка легковика та двоє її доньок віком орієнтовно чотири і шість років померли на місці події. Тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки.

Фото поліції

Фото поліції

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

В поліції зазначають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що цієї весни на Львівщині водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні — 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Фото поліції Львівщини

491

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram