Хочуть ще один «мінськ»: у Зеленського пояснили, чому рф прагне мирних переговорів

В Офісі президента вважають, що ідея зустрічі Володимира Зеленського із володимиром путіним в рамках Конференції ООН щодо зміни клімату вигідна тільки росії.

З ініціативою проведення такої зустрічі виступив президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що за цією ідеє стоїть росія, яка прагне переговорів, щоб повторити сумнозвісний сценарій з мінськими домовленостями. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Феномен дуже примітивний. Вони хочуть запустити переговорний процес, звісно, не заради якогось результату. Ніякого результату не буде. А заради „Мінська два“ — самого процесу, який по ходу свого просування дозволить росії далі вбивати, далі провокувати, далі інвестувати гроші в різні осередки нестабільності не тільки в Україні, а й по світу, далі проводити корупційні якісь дії і так далі. Тобто росії потрібен переговорний процес виключно в рамках посилення злочинних дій», — пояснив Подоляк.

Але вести діалог з країною-злочинницею до моменту деокупації територій неможливо, підкреслив Подоляк. Він нагадав, що в рамках міжнародного права росія вважається країною, яка окупувала територію іншої держави.

«Тобто злодій і вбивця пропонує тепер політично і юридично врегулювати свої злочини», — вказав Подоляк.

Нагадаємо, що у 2022 році Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором володимиром путіним. Після цього він неодноразово заявляв про те, що переговори з нинішньою владою росії ніколи не відбудуться.

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