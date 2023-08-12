Росіяни ймовірно використовують ракети з Північної Кореї

Вперше підтверджено використання зброї північнокорейського виробництва в війні росії проти України. Це сталося невдовзі після візиту міністра оборони рф шойгу до КНДР. Так, дослідницький проєкт «Ukraine Weapons Tracker», який перевіряє знахідки зброї на війні в Україні на платформі X, використовуючи, серед іншого, геодані, опублікував відповідні фотографії.

На опублікованих знімках видно 122-міліметрові ракети Р-122 з Північної Кореї, які, як стверджується, знаходяться на озброєнні російських військ БМ-21. БМ-21 «Град» — це реактивна система залпового вогню російського виробництва, здатна випустити 40 ракет за короткий час. Вважається найпоширенішою ракетною установкою у світі.

Снаряди до "Градів", вироблені в Північній Кореї

Як пише Ukraine Weapons Tracker, лише кілька одиниць зброї все ще мають маркування походження, на більшості з них воно, схоже, знищене. Однак, на думку дослідників, пряме постачання з Північної Кореї малоймовірне. Вони припускають, що північнокорейські ракети спочатку були доставлені до Ірану, а звідти до росії. За їхньою інформацією, Іран має північнокорейські ракети Р-122 на складах і, як кажуть, в минулому постачав відремонтовані китайські 152-міліметрові гармати до росії.

Рада національної безпеки Білого дому неодноразово попереджала, що росія прагне поставок зброї з Північної Кореї. Востаннє директор з комунікацій Ради Джон Кірбі заявив навесні, що росія пообіцяла Пхеньяну постачання продовольства, якщо північнокорейське керівництво надасть зброю та боєприпаси натомість.

Це було б порушенням експортних санкцій, накладених на країну Радою Безпеки ООН через північнокорейську ядерну зброю і ракетну програму — спочатку також за підтримки росії. Однак рф вже отримувала таємні поставки вугілля з Північної Кореї до 2022 року.

Тим часом у білорусі може з’явитись ще одна законна ціль для ЗСУ.

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