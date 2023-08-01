У білорусі може з’явитись ще одна законна ціль для ЗСУ

Іран і білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі підтримки війни росії в Україні. Міністр оборони білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану й зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік. Останній на посаді міністра оборони Ірану відповідає насамперед за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки, тож Хренін і Аштіані, ймовірно, обговорювали питання постачання озброєнь. білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників «Шахед» (які великими партіями надходять до росії) на території білорусі після перших повідомлень про те, що Іран збирався переобладнати завод у Гомельській області білорусі під завод з виробництва «Шахедів», йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW також упевнені, що ПВК «Вагнер» витісняє російських інструкторів, які навчали білоруських військових. У міністерстві оборони білорусі заявили, що бойовики провели ротні навчання з невстановленими підрозділами кількох білоруських механізованих бригад. Зазвичай білоруські військові проводять такі навчання з російськими інструкторами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин особисто показав шойгу нові балістичні ракети та дрони.

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