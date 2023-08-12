Добрі люди: Лайма Вайкуле пояснила, чому на її концерті не було Софії Ротару і Валерія Леонтьєва

Відома співачка Лайма Вайкуле розповіла, як насправді проходив її фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, чому його не показували в прямому ефірі, і чому окрім Алли Пугачової на ньому не з'явились такі відомі виконавці, як Валерій Леонтьєв і Софія Ротару.

Про це вона розповіла в ефірі YouTube-каналу «І гримнув Грем».

За словами латвійської співачки, вона не запрошувала Софію Ротару взагалі.

«Я не запрошувала Софу. Ба більше, ми не зв'язувалися. Знаю, що вона в безпеці і цього досить для мене. Якщо вона захоче, завжди може зателефонувати. А я не люблю нав'язуватися. Настане час, сподіваюся, Софа приїде до нас. Якщо захоче», — сказала співачка.

За словами Вайкуле, востаннє вона спілкувалася з Ротару в перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Вона була в Києві, коли бомбили. Вона каже: „Я не знаю, як я пережила цей момент, як я пережила цю ніч. У мене ліків не було. Я побігла до бомбосховища“. Це я знаю про Софу, — розповіла Вайкуле. — Я чула, що вона поїхала чи то до Львова, чи то… Я не хочу брехати».

Можливо, спрацював підступний задум російських пропагандистів, які цілеспрямовано намагались посварити двох відомих співачок.

Крім того, Вайкуле не кликала свого старого друга Валерія Леонтьєва, адже добре знає його позицію відносно війни.

«Валерій класний. Дуже хороша людина. Він же взагалі не дає інтерв'ю. Це людина, яка все життя не дає інтерв'ю. Він розумник насправді, про це мало хто знає. Оскільки він не дає інтерв'ю, він не може розкритися. Але він дуже цікава людина», — сказала про Леонтьєва Вайкуле.

Тобто, співачка натякнула, що не запрошувала співака через те, що розуміла: він все одно не приїде, адже поява на фестивалі, частина грошей з якого йшла на допомогу українським дітям, точно виявить позицію Леонтьєва і викличе шквал критики з боку путінських перевертнів.

Тим більше, що в рф вже й так висловлювалися здогадки про те, що «російський Казанова» навмисне «втік» до Америки — щоб не говорити нісенітниці про «підтримку путіна» і його мерзенної війни проти України.

Сама ж Лайма Вайкуле з початком повномасштабної війни обірвала всі зв'язки з росією, публічно засудила дії диктатора путіна, підтримала Україну.

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