З початком широкомасштабного вторгнення росіян з новими силами в Україні став поширюватися волонтерський рух. Хтось збирає десятки мільйонів, хтось може пожертвувати лише кілька гривень. Максим «Максалат» зміг з нуля створити телеграм-канал, за допомогою якого зібрав півтора мільйона.

«У неділю засновник телеграм-каналу „Державне Бюро Мемів“ Максим „Максалат“ помер. Він мав важку форму інвалідності й практично не виїздив зі свого містечка на Полтавщині. Та на ці вихідні Максиму вдалося поїхати у Київ на фестиваль, про який він давно мріяв. На концерті він сидів на візочку, подалі від людей — і просто там у нього зупинилося серце», — повідомляє «Державне Бюро Мемів».

Меми "Максалата"

— 24 лютого я був шокований від масштабів бомбардування, це був емоційний шок. Можна сказати, що моє 24 лютого розтягнулося на два тижні, ніби випав з життя… Цей стан шоку, коли в країні повним ходом війна, а тобі потрібно їсти… У мене був кількарічний досвід створення мемів, і я думав, чим я можу допомогти країні. Тоді лунали заклики від влади виходити на роботу, тримати економічний фронт… казали, щоб люди робили те, що вони вміють найкраще. Так вийшло, що найкраще, що я міг робити у той момент — меми, — розповідав свого часу Максим в інтервʼю «Новиначу».

Максим створив «Державне Бюро Мемів», за допомогою якого зібрав більше півтора мільйона гривень на допомогу ЗСУ

З початком широкомасштабного вторгнення він створив «Державне Бюро Мемів», за допомогою якого зібрав більше півтора мільйона гривень на допомогу ЗСУ. Також «Максалат» протягом останніх місяців працював пікчером (художник, який створює меми) на ТГ-каналі «Новинач». Попри те, що він був прикутий до ліжка та інвалідного візка, навіть сидіти самостійно не міг, — чоловік фактично одним пальцем створював меми, писав тексти.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», під час обстрілу в Херсоні загинула відома зооволонтерка.

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