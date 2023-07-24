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Суспільство та люди

Відому карту Буданова з «розчленованою» росією продали за 14 мільйонів гривень: на що підуть гроші

10:23 24 липня 2023
Карта Буданова

Волонтер Сергій Притула, який раніше зібрав гроші на «народний супутник», повідомив про завершення аукціону, який приніс «кругленьку суму» для Сил оборони України.

«Продано! «Карта Буданова» з розділеною росією пішла з молотка за 14 млн. гривень! Вітаю пана Михайла з перемогою в аукціоні! — написав він у соціальних мережах.

Йдеться про карту світу, яка раніше висіла в кабінеті керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. На ній росія розділена на кілька різних країн, а сама «московія» займає невелику площу.

Фото - скріншот

Інтернет-користувачі активно коментували черговий збір для захисників України.

Нагадаємо, що раніше на аукціоні у Мілані було зібрано 150 тисяч євро на допомогу Україні. Амбасадор платформи UNITED 24, ексфутболіст та тренер збірної Андрій Шевченко привіз прапор України із підписом президента Зеленського. Синьо-жовтий прапор продали за 110 тисяч євро, а початкова вартість була 5 тисяч євро.

Фото Сергія Притули

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