Роналду у «вогнянному» фіналі завоював з «Аль-Насром» Кубок чемпіонів: відеоогляд матчу

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який свого часу міг і не з'явитися на світ, завоював перший трофей за час виступів за саудівський «Аль-Наср».

У фінальному поєдинку Кубка арабських чемпіонів, що проходив у місті Таїф на стадіоні Короля Фахда, команда з Ер-Ріяда, яка призначила головним тренером екснаставника «Шахтаря» Луїша Каштру, грала із земляками з «Аль-Хіляля».

У першому таймі команди не забивали, а ось на початку другої 45-хвилинки «Аль-Хіляль» вийшов уперед. Положення «Аль-Насра» погіршилося, коли на 71-й хвилині команда залишилася в меншості після вилучення центрального захисника Аль-Амрі, але буквально за кілька хвилин Роналду вдалося зрівняти рахунок.

У підсумку було зіграно овертайм, і «Аль-Наср», маючи на одного гравця менше, вирвав перемогу — вирішальний м'яч на 98-й хвилині забив знову Криштіану (загалом португалець записав на свій рахунок шість голів та завоював «Золоту бутсу» як найкращий бомбардир турніру). Примітно, що догравала поєдинок команда з Ер-Ріяда без головного тренера на лавці — Луїш Каштру був вилучений через надмірні емоції та відправлений на трибуни.

Таким чином, Роналду майже через вісім місяців після переходу до «Аль-Насру» завоював із клубом перший трофей та свій 35-й у кар'єрі (до Мессі все ще далеко — у аргентинця 43 у колекції). Нагадаємо, у чемпіонаті Саудівської Аравії команда з Ер-Ріяда стала другою, у Кубку Короля поступилася у фіналі «Аль-Вахді», а в Суперкубку програла «Аль-Іттіхаду».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дороговартісний Харрі Кейн не допоміг «Баварії» уникнути розгрому від «Лейпцига» в матчі за Суперкубок Німеччини.

100

Читайте нас у Facebook та Instagram