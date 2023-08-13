35.85 / 36.45 39.53 / 40.29
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Роналду у «вогнянному» фіналі завоював з «Аль-Насром» Кубок чемпіонів: відеоогляд матчу

15:35 13 серпня 2023
Криштіану Роналду та Луїш Каштру

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який свого часу міг і не з'явитися на світ, завоював перший трофей за час виступів за саудівський «Аль-Наср».

У фінальному поєдинку Кубка арабських чемпіонів, що проходив у місті Таїф на стадіоні Короля Фахда, команда з Ер-Ріяда, яка призначила головним тренером екснаставника «Шахтаря» Луїша Каштру, грала із земляками з «Аль-Хіляля».

У першому таймі команди не забивали, а ось на початку другої 45-хвилинки «Аль-Хіляль» вийшов уперед. Положення «Аль-Насра» погіршилося, коли на 71-й хвилині команда залишилася в меншості після вилучення центрального захисника Аль-Амрі, але буквально за кілька хвилин Роналду вдалося зрівняти рахунок.

У підсумку було зіграно овертайм, і «Аль-Наср», маючи на одного гравця менше, вирвав перемогу — вирішальний м'яч на 98-й хвилині забив знову Криштіану (загалом португалець записав на свій рахунок шість голів та завоював «Золоту бутсу» як найкращий бомбардир турніру). Примітно, що догравала поєдинок команда з Ер-Ріяда без головного тренера на лавці — Луїш Каштру був вилучений через надмірні емоції та відправлений на трибуни.

Таким чином, Роналду майже через вісім місяців після переходу до «Аль-Насру» завоював із клубом перший трофей та свій 35-й у кар'єрі (до Мессі все ще далеко — у аргентинця 43 у колекції). Нагадаємо, у чемпіонаті Саудівської Аравії команда з Ер-Ріяда стала другою, у Кубку Короля поступилася у фіналі «Аль-Вахді», а в Суперкубку програла «Аль-Іттіхаду».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дороговартісний Харрі Кейн не допоміг «Баварії» уникнути розгрому від «Лейпцига» в матчі за Суперкубок Німеччини.

100

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник засмучений

Олегу Виннику знайшли заміну: такий же красунчик, ще й талановитий

Лайма Вайкуле

Добрі люди: Лайма Вайкуле пояснила, чому на її концерті не було Софії Ротару і Валерія Леонтьєва

Натальний гороскоп для бізнесу

Чекайте на грошовий дощ: фінансовий гороскоп на тиждень з 14 до 20 серпня

Пенсія в Україні

Виплати у серпні: хто зможе отримати додатково 1 тисячу гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту