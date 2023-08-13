«Прокляття» Кейна у дії: «Баварія» розгромлена в матчі за Суперкубок Німеччини (відео)

У суботу, 12 серпня, у Мюнхені на «Альянц Арені» пройшов поєдинок за Суперкубок Німеччини між чемпіоном, мюнхенською «Баварією», яка заплатила 120 млн за забивного капітана збірної Англії Харрі Кейна, та володарем Кубка «Лейпцигом».

Незважаючи на підтримку рідних трибун (поєдинок відвідали 75 тисяч глядачів), гра у підопічних Томаса Тухеля не залагодилася від самого дебюту. Пропустивши вже на 3-й хвилині, згодом «Лейпциг» забив ще двічі та завдав мюнхенцям розгромної поразки — 3:0 (Ольмо, 3, 44, 68, з пенальті).

Зазначимо, що зірковий новачок «Баварії» з'явився на полі на 63-й хвилині, але за відведений час не зміг допомогти своїй команді забити хоча б гол престижу. Таким чином, не вигравши з «Тоттенхемом» за 19 років жодного трофею, Кейн продовжує залишатися на «голодному пайку» тепер і в Мюнхені. Можливо, хоч чемпіоном стане — «Баварії» немає рівних у Німеччині вже протягом 11 останніх сезонів…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Довбик із передачі Циганкова забив у дебютному матчі в іспанській примері.

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