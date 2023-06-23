Роналду міг не з'явитися на світ: сестра зіркового футболіста розкрила подробиці

Футбольний світ цілком міг не побачити феноменальну гру п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, якби його мати Долореш Авейру свого часу зважилася зробити аборт.

Сенсаційними подробицями колишнього життя сім'ї зіркового футболіста поділилася його сестра Катя Авейру, яка влітку 2021 року потрапила до лікарні з ускладненнями коронавірусу.

«Криштіану народився тоді, коли не мав народитися, — написала жінка на своїй сторінці в Instagram. — Мама Долореш не могла народити цієї дитини — їжі було мало, сил витрачалося багато, а іноді й того, що було, не вистачало, щоб прогодувати стільки ротів. Долореш хотіла зробити аборт. Але щось зупинило її в останній момент, і ця дитина народилася. 39 років тому мама Долореш прийняла рішення — проти всього та проти всіх. І дитина з'явилася на світ».

Нагадаємо, що днями Роналду встановив феноменальний рекорд, першим із футболістів зігравши за свою національну команду 200 матчів (ювілейним став виїзний поєдинок проти Ісландії у відборі на Євро-2024). На честь цього перед грою представники Книги рекордів Гіннеса вручили португальцю пам'ятну футболку з номером 200 на спині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі подробиці таємної угоди між Криштіану Роналду та Джорджіною Родрігес на випадок розлучення.

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