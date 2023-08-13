Трагедія біля села Деньги: троє людей загинули у великій автокатастрофі на Черкащині (фото)

Після сумної звістки з Австрії, де під час ДТП загинули українці, стало відомо трагедію на дорозі в Черкаській області. Про неї повідомило Головне управління ДСНС України у Черкаській області.

«У Золотоніському районі під час ДТП загинули три особи. 13 серпня на автодорозі „Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань“ біля села Деньги, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3-х легкових автомобілів. Внаслідок пригоди 3 особи загинуло. Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями на Кіровоградщині сталася жахлива аварія на дорозі. У ДТП загинув Павло Бєлков — відомий волонтер, який повертав додому загиблих Героїв у рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «На щиті».

Фото: ДСНС

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